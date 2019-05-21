البنتاعون: منعنا هجمات من ايران وخطرها قائم

كشف وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان اليوم الثلاثاء أنه “تم وقف” احتمال شن هجمات على الأمريكيين على الرغم من أن التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة مازال مرتفعا.

واشار في مؤتمر صحفي “أود أن أقول إننا في فترة مازال فيها التهديد مرتفعا ومهمتنا هي التأكد من عدم حدوث سوء تقدير من جانب الإيرانيين”. واكد ان التحرك الاميركي اوقف الهجمات الايرانية وقال أيضا "نحن في فترة لا يزال فيها التهديد عاليا"، وأكد ان "وجودنا في الخليج ليس الذهاب للحرب مع إيران".

من جهته اكد وزير الخارجية مايك بومبيو عدم وجود خلافات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب حول السياسة تجاه إيران، مضيفا أنه يتوقع أن ينضم كل عضو في الكونغرس إلى جهود الإدارة ليس فقط لردع إيران عن اتخاذ أي عمل ضد المصالح الأميركية في العراق أو غيره في الشرق الأوسط، ولكن أن يكونوا داعمين بشكل كبير لهذه الإدارة عندما تتخذ إجراءات لحماية الأميركيين حيثما يخدمون، حسب تعبيره.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران توترات جديدة بعد تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مطلع الشهر الحالي للتصدي لـ"تهديدات" إيرانية.