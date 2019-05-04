البنتاغون: الصين تحتجز مليون مسلم من "الأيغور"

شنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أمس الجمعة هجوما عنيفا على الصين متهمة سلطات هذه البلاد باحتجاز مليون على الأقل من المسلمين الأويغور في معسكرات اعتقال خاصة.

ووجه راندال شريفر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن سياسة الوزارة تجاه آسيا، أثناء مناقشة مكرسة لقوات الأمن الصينية، انتقادات نادرة من حيث شدتها إلى حكومة بكين، قائلا إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يستخدم قوات الأمن لسجن أبناء الأقلية المسلمة داخل معسكرات اعتقال بالقوة.

وقال شريفر إن هذه الأفعال طالت مليون مسلم على الأقل، لكن من المرجح أن يقترب هذا العدد من ثلاثة ملايين شخص من هذه الأقلية التي يبلغ عدد نفوسها عشرة ملايين شخص.

ودافع شريفر عن استخدامه مصطلح "معسكرات الاعتقال" الذي يرتبط عادة بألمانيا النازية، معتبرا إياه ملائما في ظل حجم الاعتقالات وأهداف السلطات الصينية وتصريحاتها العلنية.

وتدرس الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين في منطقة شينجيانغ التي تقطن فيها الأقلية الأويغورية، وتوعدت بكين من جانبها واشنطن بالرد بشكل مناسب على مثل هذه الخطوة.

وتعرضت الصين لانتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية وبعض الدول لكيفية تعاملها مع الأقلية المسلمة، وسط ورود تقارير عن مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، في المعسكرات التي يحاط بعضها بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة.