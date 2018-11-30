البنتاغون: القضاء على 11مسلحا من "القاعدة" بغارة أمريكية على ليبيا

أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الأمريكي وجه ضربة جوية إلى مجموعة من مسلحي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا منهم.

وجاء في بيان صدر عن قيادة القوات المسلحة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة وجهت، يوم 29 نوفمبر، "في تنسيق مع الحكومة الليبية"، ضربة جوية دقيقة في منطقة العوينات بليبيا، خلفت القضاء على 11 من إرهابيي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتدمير ثلاث سيارات تابعة له.

وأشارت القيادة إلى أن العملية لم تسفر عن سقوط مدنيين.

وفي وقت سابق أورد موقع "الوسط" الإخباري، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الليبية، أن طائرة حربية مجهولة الهوية وجهت، يوم الخميس، ضربات في جنوب ليبيا. وأوضح الموقع أن الغارة استهدفت منطقة تين غيدين في محيط واحة العوينات، بأقصى جنوب غرب البلاد. وأفاد مسؤول أمني ليبي بأن عصابة متخصصة في سرقة السيارات كانت تنشط في المنطقة المذكورة في الآونة الأخيرة.