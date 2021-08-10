البنتاغون: حزب الله يختطف لبنان ويعرضه للخطر

شنت وزارة الدفاع الاميركية هجوما كبيرا على حزب الله اللبناني واتهمته يتعريض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل. وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

القصف على اسرائيل تهديد للبنان

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي : "سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لضمان ردع إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن "الجيش اللبناني هو المسؤول الشرعي والوحيد عن الدفاع عن سيادة بلاده وشعبها وليس حزب الله".

توتر على حدود لبنان الجنوبية

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

وكان آخر توتر بين حزب الله وتل أبيب منذ حرب 2006، وقع في 2019، حين استهدفت مليشيا الحزب آلية عسكرية إسرائيلية.