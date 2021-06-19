البنتاغون: دفاعنا عن السعودية لن يتأثر بسحب القوات والأسلحة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، أن دفاعها عن السعودية وحلفائها في الخليج لن يتأثر بسحب القوات، وذلك على إثر قرار سحب بعض القوات والأسلحة من منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت جريدة "الرياض" السعودية عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، قوله، إن "التحركات الجديدة للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، لن تؤثر على دعم المملكة العربية السعودية ودول الجوار"

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يملك قدر جيد من القوات والتواجد المرن الذي يمكنه من التحرك بسرعة في حال وجود أي تهديد يتطلب ذلك.

وأوضح أن قرار سحب بعض المعدات جاء بعد التاكد من قدرة الدولة المستضيفة على سد الثغرات التي تتركها الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن جزء من المعدات التي تم سحبها تحتاج صيانة وستعود إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض والجزء الآخر سيتم إعادة نشرها في مناطق أخرى.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن واشنطن بدأت في خفض وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة بأن البنتاغون قد بدأ، فعليا، في أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري، سحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من السعودية والعراق والكويت والأردن، فضلا عن المنظومة الدفاعية الأمريكية "ثاد" المضادة للصواريخ، والتي تم نشرها من قبل في المملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، قد أرسلت منظومة بطاريات "باتريوت"، في العام 2020، في أعقاب مقتل قائد "قوة القدس" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، الجنرال، قاسم سليماني، والذي اغتيل في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، آنذاك.

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل، حاليا، على سحب قواتها من أفغانستان، بالتوازي مع تخفيض أو تقليص قواتها العسكرية في العراق، أيضا.