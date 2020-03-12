البنتاغون: كل الخيارات مطروحة بعد مقتل أمريكيين في العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع (البنتاغون) سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته جماعة مسلحة تدعمها إيران في العراق، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وقال إسبر للصحافيين في البنتاغون “تحدثت مع الرئيس. وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته”.

وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران، قال إسبر إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن “لكننا نركز على الجماعة، أو الجماعات، التي نعتقد أنها نفذت هذا (الهجوم) في العراق، في الوقت الحالي”. (رويترز)