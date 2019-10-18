البنتاغون: لن نشارك في اقامة المنطقة الآمنة

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا.

وأضاف إسبر: "الجيش الأمريكي يواصل انسحابا مدروسا من شمال شرق سوريا".

وأوضح أنه "أبلغ نظيره التركي بضرورة التزام تركيا باتفاق سوريا".

وأشار إلى أنه "يتوقع أن تضمن أنقرة سلامة الناس في منطقة سيطرتها"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.

وقال أردوغان إن "مليوني لاجئي يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة".

وأضاف أردوغان: "تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ".

وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل.

واتفقت أنقرة مع واشنطن، الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 8 سنوات في سوريا.