البنتاغون يبحث شن هجمات على ايران ومليشياتها في سورية والعراق

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في شن عملية رادعة على القوات الايرانية ومليشياتها في اعقاب صدور اوامر من طهران لضرب القوات والافراد الاميركيين في سورية والعراق

اوامر ايرانية

ونقلت قناة العربية السعودية التي تبث من دبي عن مسؤول اميركي بارز قوله إن إيران تمول وتسلح الميليشيات التي تهاجم المصالح الأميركية واشار الى ان إيران أمرت باستهداف قوات أميركا بسوريا والعراق العراق موضحا ايضا "شهدنا استمراراً في الهجمات على قواتنا، ونرى نمطاً واضحاً من التدريب والتمويل والتسليح الإيراني لهذه الميليشيات التي تهاجمنا".

هجمات اميركية على المليشيات الايرانية

وشنت القوات الاميركية والاسرائيلية عشرات الغارات على مواقع المليشيات العراقية الموالية لايران على الحدود السورية العراقية وتحديدا في دير الزور والبوكمال ردا على هجمات صاروخية تشنها مليشيات تحمل اسماء مجهولة على القواعد الاميركية في العراق .

واعطت قيادات بالحرس الثوري الإيراني أوامر لميليشيات عراقية من أجل مهاجمة أهداف تابعة للولايات المتحدة شملت استهداف مواقع أميركية في سوريا والعراق

40 هجوما على المصالح الاميركية

يذكر أنه منذ بداية العام، استهدف أكثر من 40 هجوماً المصالح الأميركية في العراق، بينها السفارة في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تقوده واشنطن.