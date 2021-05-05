البنتاغون يتعقب الصاروخ الصيني المفقود

تتعقب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صاروخاً صينياً ضخماً خارج نطاق السيطرة، سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض في نهاية هذا الأسبوع، ما يثير مخاوف من مكان سقوط حطامه.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام أمريكية، من المتوقع أن يدخل صاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني الغلاف الجوي للأرض “يوم 8 مايو تقريبا”، حسب بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مايك هوارد، الذي قال إن “قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب مسار الصاروخ”.

وأضافت وسائل الإعلام، أن سرب مراقبة الفضاء الأمريكي الثامن عشر سيوفر تحديثات يومية عن موقع الصاروخ عبر موقع Space Track.

صاروخ ضخم 🚀 صيني "يخرج عن السيطرة" يسقط على الأرض خلال أيام. (سبيس نيوز) pic.twitter.com/CV4QWCVzmd — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 4, 2021

أطلقت الصين الصاروخ ليحمل وحدة إلى محطة فضائية تشيدها بكين في الفضاء.

ورغم أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ، 22 طنا، أثار مخاوف من دخول أن بعض أجزائه الكبرى الغلاف الجوي مجدداً والتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة.

ومع ذلك، أوضح الخبير في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الوضع “ليس نهاية العالم”.

الأخبار حول خروج صاروخ صيني عن السيطرة يهدد سكان الأرض غيرة دقيقة



الفكرة أن الصاروخ CZ-5B الذي حمل #المحطة_الفضائية_الصينية والذي يزن ٢٢ طن

بسبب عدم وجود موجهات للصاروخ العائد تم حساب مسار عودته حسب كتلته

والمتوقع تكون في المحيط الهادئ

مع هامش خطأ بسيط قد يصل به لسواحل 🇺🇲 أو🇯🇵 pic.twitter.com/FGZi62BVbn — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) May 4, 2021

وقال: “لا أعتقد أن على الناس اتخاذ الاحتياطات، خطر الضرر أو إصابة أحد ضئيل للغاية. إنه ليس أمراً مستبعداً، قد يحدث، لكن خطر إصابتك به ضئيل للغاية. لن أخسر ثانية من نومي بسبب هذا”.

كشف ماكدويل أن تحديد المكان الذي قد يتجه إليه الحطام يكاد يكون مستحيلاً في هذه المرحلة بسبب سرعة الصاروخ.

ومع ذلك، لا يزال المحيط الهادئ الرهان الأكثر أمانا لسقوط الحطام، على حد قوله، لمجرد أنه يشغل معظم سطح الأرض.