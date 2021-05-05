البنتاغون يتعقب الصاروخ الصيني المفقود

تتعقب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون صاروخاً صينياً ضخماً خارج نطاق السيطرة، سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض في نهاية هذا الأسبوع، ما يثير مخاوف من مكان سقوط حطامه.
ووفقاً لتقارير وسائل إعلام أمريكية، من المتوقع أن يدخل صاروخ “لونغ مارش 5 بي” الصيني الغلاف الجوي للأرض “يوم 8 مايو تقريبا”، حسب بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، مايك هوارد، الذي قال إن “قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب مسار الصاروخ”.
وأضافت وسائل الإعلام، أن سرب مراقبة الفضاء الأمريكي الثامن عشر سيوفر تحديثات يومية عن موقع الصاروخ عبر موقع Space Track.
صاروخ ضخم 🚀 صيني "يخرج عن السيطرة" يسقط على الأرض خلال أيام. (سبيس نيوز) pic.twitter.com/CV4QWCVzmd— هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 4, 2021
ورغم أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ، 22 طنا، أثار مخاوف من دخول أن بعض أجزائه الكبرى الغلاف الجوي مجدداً والتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة.
ومع ذلك، أوضح الخبير في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الوضع “ليس نهاية العالم”.
الأخبار حول خروج صاروخ صيني عن السيطرة يهدد سكان الأرض غيرة دقيقة— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) May 4, 2021
الفكرة أن الصاروخ CZ-5B الذي حمل #المحطة_الفضائية_الصينية والذي يزن ٢٢ طن
بسبب عدم وجود موجهات للصاروخ العائد تم حساب مسار عودته حسب كتلته
والمتوقع تكون في المحيط الهادئ
مع هامش خطأ بسيط قد يصل به لسواحل 🇺🇲 أو🇯🇵 pic.twitter.com/FGZi62BVbn
وقال: “لا أعتقد أن على الناس اتخاذ الاحتياطات، خطر الضرر أو إصابة أحد ضئيل للغاية. إنه ليس أمراً مستبعداً، قد يحدث، لكن خطر إصابتك به ضئيل للغاية. لن أخسر ثانية من نومي بسبب هذا”.
ومع ذلك، لا يزال المحيط الهادئ الرهان الأكثر أمانا لسقوط الحطام، على حد قوله، لمجرد أنه يشغل معظم سطح الأرض.
بلدان عربية في المسار المحتمل لسقوط بقايا صاروخ فضاء صيني فُقدت السيطرة عليه..— AJ+ عربي (@ajplusarabi) May 5, 2021
ما القصة، وأين يُحتمل سقوط هذا الصاروخ؟ pic.twitter.com/CESAJjiGcK