البنتاغون يسقط "نظرية المؤامرة" عن أصل وانتشار كورونا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن معلوماتها الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نشأ بظروف طبيعية "على الأرجح".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع مارك إسبر، الثلاثاء، قال رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن الكثير من "أجهزة وعناصر المخابرات اهتموا بهذا الأمر، وحاولت التأكد من أن الفيروس تم إنتاجه مختبريا".

وأضاف: "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات.. ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها".

وتابع: "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي.. وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".

وتروج تقارير إعلامية منذ شباط/ فبراير الماضي، مزاعم بأن فيروس كورونا تم إنتاجه مخبريا، واتهمت بعضها معهد "ووهان" لعلم الفيروسات في الصين بالمسؤولية، الأمر الذي نفاه المعهد بشدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس مليوني شخص حول العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 126 ألفا، فيما تعافى منه أكثر من 478 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، قائمة الوفيات بالفيروس القاتل حول العالم. (الأناضول)