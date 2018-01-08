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البنتاغون يشترط على باكستان لإعادة المساعدات الأمنية

البنتاغون يشترط على باكستان لإعادة المساعدات الأمنية
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