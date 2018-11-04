البنتاغون يعتذر للمملكة العربية السعودية

سحبت القيادة المركز كتيبيها المكون من 69 صفحة من الإنترنت

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن القيادة المركزية الأمريكية قدمت اعتذارا للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاعتذار يأتي على خلفية كتيب ترحيبي وزع على الجنود الأمريكيين في المملكة، يحتوي إساءات إلى مواطني دول الخليج.

وفي الكتيب، الذي يعد بمثابة الدليل العسكري، يصف قسم حمل عنوان "الناس والسكان" السعوديين بأنهم "مؤلفون بشكل رئيسي من أحفاد القبائل الأصلية التي سكنت شبه الجزيرة منذ عصور ما قبل التاريخ، مع خليط لاحق من (الدم الزنجي) من العبيد الذين قدموا من أفريقيا".

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن البنتاغون سيراجع وثائق أخرى منشورة على موقعها الإلكتروني؛ للتأكد من حذف عبارة "زنجي".

وفي وقت لاحق، سحبت القيادة المركز كتيبيها المكون من 69 صفحة من الإنترنت.

يذكر أن القوة التي وزع الكتاب عليها، تضم 140 مستشارا عسكريا لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الرياض.

فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، إن "المسؤولين العسكريين يقومون بمراجعة داخلية لعمليات النشر، ويقومون بإجراء مسح للمواد المنشورة سابقا؛ لضمان عدم وجود حالات أخرى من المواد غير الملائمة على الموقع الإلكتروني".



وأضاف: "نأسف لنشر مواد غير لائقة في موقعنا على الإنترنت دون مراجعة دقيقة، ونعتذر لأي شخص طالته الإساءة".