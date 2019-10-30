البنتاغون يعرض شريط فيديو عن مقتل البغدادي (فيديو)

تضمن شريط الفيديو الهجوم على مقاتلين من المنطقة المحيطة بالمجمع الذي قتل فيه البغدادي.

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية مساء الأربعاء، شريط فيديو بشأن الهجوم الذى أسفر عن مقتل زعيم تنظيم “الدولة” (داعش) أبوبكر البغدادي.

وتضمن شريط الفيديو الهجوم على مقاتلين من المنطقة المحيطة بالمجمع الذي قتل فيه البغدادي.

وعرض الجنرال كينيث ماكنزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، شريط الفيديو الخاص بالهجوم، وتضمن الهجمات على المقاتلين، وكذلك اقتراب القوات الأمريكية من مجمع البغدادي، ويقع المجمع بمحافظة إدلب السورية على مسافة أربعة أميال من الحدود التركية.



