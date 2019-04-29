البنتاغون يعزل مدير سجن غوانتانامو لفشلة في القيادة

اقالت القيادة الاميركية الأميرال الأميركي المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأميركية التي تشرف على غوانتانامو لـ"رويترز"، إن القرار "جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل"، لكنه رفض تقديم تفاصيل إضافية. وكان رينغ يقود السجن سيئ السمعة، منذ أبريل 2018، وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز سيكون قائما بأعمال القائد.

يشار الى ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلن في خطابه الأول عن حال الاتحاد أنه وقّع مرسوما يقضي باستمرار معتقل غوانتانامو، ليسدل بذلك الستارة على المحاولات الفاشلة والعديدة التي بذلها سلفه باراك أوباما لإغلاق هذا السجن العام 2009.

وذكر بيان القيادة الجنوبية: "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المعتقلين في غوانتانامو"