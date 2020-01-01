البنتاغون يعلن إرسال 750 جنديا إضافيا للشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، أن البنتاغون سيرسل "فورا" حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط، "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".



وقال إسبر في بيان: "سيتم نشر حوالي 750 جنديا في المنطقة على الفور".



وتابع الوزير الأمريكي: "هذا النشر هو إجراء وقائي ومناسب ردا على مستويات التهديد المتزايدة ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية، كما شهدنا اليوم في بغداد".

وأوضح إنه أمر بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا. علاوة على ذلك، قال إسبر إن هناك قوات إضافية جاهزة لإرسالها في الأيام القليلة القادمة.



وأعلن مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أرسلت 500 جندي إضافي إلى الكويت، ليتم إرسالهم "على الأرجح" لاحقا إلى العراق.



وقال المسؤول، مشترطا عدم كشف هويته، إنه في نهاية المطاف "يمكن نشر ما يصل إلى 4000 جندي في المنطقة"، وذلك بعيد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل طهران تدفع "ثمنا باهظا" على خلفية هجوم آلاف المحتجين العراقيين المؤيدين لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء.