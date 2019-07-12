البنتاغون يعلن رده على استلام تركيا "إس-400" الروسية

تعقد وزارة الدفاع الأمريكية مؤتمرا صحفيا خاصا للإعلان عن ردها على بدء استلام تركيا منظومات الصواريخ "إس-400" التي اشترتها من روسيا بعد ان تحدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واشنطن بشكل صريح

وقال البنتاغون، في بيان، إن المؤتمر الصحفي ستعقده مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستحواذ والدعم الذاتي، إيلين لورد، ونائب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية، ديفيد تراختنبيرغ.

وأعلنت موسكو وأنقرة بدء استلام تركيا منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، حيث هبطت 3 طائرات شحن روسية في أحد مطارات أنقرة العسكرية، تحمل على متنها أجزاء من هذا السلاح.

وسبق أن أكدت تركيا مرارا بما في ذلك على لسان رئيسها، رجب طيب أردوغان، أن صفقة شرائها منظومات "إس-400" والتي تم إبرامها عام 2017 لا رجعة عنها، رغم التهديدات بالعقوبات من قبل الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة تطبيق هذا الاتفاق، قائلة إن نشر تركيا الصواريخ الروسية على أراضيها سيؤثر سلبا على نظام الدفاع لدول الناتو.

وقد أغضبت عملية الشراء الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت الولايات المتحدة حذرت تركيا من أنها قد تواجه عقوبات بسبب عملية الشراء، بما في ذلك حرمانها من الحصول على مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

من جهته، أعرب الناتو عن قلقه بشأن العواقب المحتملة لقرار تركيا الحصول على منظومة "إس 400".

وقال مسؤول في الحلف إن الأمر متروك للدول الأعضاء لامتلاك وشراء المعدات العسكرية التي يحتاجونها، لكنه من الضروري أن تكون القوات المسلحة للناتو قادرة على العمل معًا.

ما هو سبب الخلاف؟

وقعت تركيا على صفقة لشراء 100 طائرة حربية أمريكية من طراز "إف 35" واستثمرت بكثافة في برنامج هذه المقاتلات. وتنتج الشركات التركية 937 جزءا من أجزاء الطائرة.

لكن تركيا اتبعت أيضًا سياسة دفاعية متزايدة الاستقلالية وسط علاقات متوترة مع الولايات المتحدة وأوروبا، إذ اشترت نظام الدفاع الجوي الروسي المتقدم "إس 400" مقابل 2.5 مليار دولار وأرسلت أفرادًا من قواتها المسلحة إلى روسيا للتدرب عليه.