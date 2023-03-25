البنتاغون يقدم لبايدن خطط عسكرية للتعامل مع القنبلة النووية الايرانية

كشفت مصادر في المعارضة الايرانية ان القيادة العسكرية الاميركية قدمت الى الرئيس جو بايدن اقتراحاتها وتصوراتها في حال حصلت ايران على القنبلة النووية

وقالت المصادر والتقارير ان "البنتاغون مستعد لعدة خيارات" ونقلت عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك میلي قوله امام الكونغرس إن البنتاجون اقترح عدة خيارات عسكرية للرئيس بايدن إذا بدأ النظام الإيراني في صنع أسلحة نووية.

وتحدث الجنرال مارك ميلي، عن خطته التي اشار انها تتعلق بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، واصفها بانها خطة تتقدم بعد فشل حكومة بايدن في إحياء اتفاق 2015 مع طهران.

ويقول محللون إن النظام الايراني الآن على بعد بضعة أشهر فقط من إنتاج القنابل إذا أراد حيث وصل الى نسبة متقدمة من تخضيب اليورانيوم وقال ميلي “لقد قدمنا نحن الجيش الأمريكي عدة خيارات لقيادتنا الوطنية للنظر فيها إذا قررت إيران بناء سلاح نووي حقيقي أو عندما تقرر”.

واعلن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهم اتفقو مع طهران لاستعادة الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى إلى المواقع النووية الرئيسية بما في ذلك موقع فوردو، الذي يأمل في تقليل سرعة التحرك المحتمل للنظام الإيراني إلى القنبلة.

