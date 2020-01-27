البنتاغون يقر: طالبان اسقطت طائرة عسكرية اميركية.. فيديو

اقر مسؤولون أمريكيون، أن الطائرة التي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في أفغانستان، عسكرية وتتبع للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن "طائرة خاصة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة" مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قُتلوا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة "طالبان" المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.

أعلنت طالبان أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان الاثنين في منطقة خاضعة لسيطرة الحركة، تابعة للقوات الأميركية، فيما نفت وزارة الدفاع الأفغانية أن تكون الطائرة أفغانية.

#Breaking: The USAF military E-11A BACN has crashed in #Afghanistan due to a unknown cause, but some reports suggest that it was allegedly shot down by #Taliban terrorists in the area. Reports that there were 86 people on board the aircraft and are dead. #US pic.twitter.com/4QKeEq68yu — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 27, 2020



وتُظهر مقاطع فيديو وصور نقلها حساب على تويتر مقّرب من حركة طالبان ولم يتسنَّ التحقق منها، حطام الطائرة المتوسّطة الحجم بعد أن تحطّمت في حقل تغطّيه الثلوج. وبدا ذيل الطائرة سليماً وكان يحمل شعار سلاح الجو الأميركي.

وأوضح مسؤولون تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه لا أدلة حالية تؤكد أن الطائرة تحطمت جراء استهدافها من قبل العدو، فيما بين أحد المصادر أنها كانت تقل 10 أشخاص على الأقل.

وقالت حركة "طالبان" أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني وسط البلاد، معلنة عن مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم ضباط كبار في القوات الأمريكية.