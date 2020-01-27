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البنتاغون يقر: طالبان اسقطت طائرة عسكرية اميركية.. فيديو

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:30
قالت حركة "طالبان" أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني
قالت حركة "طالبان" أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني

اقر مسؤولون أمريكيون، أن الطائرة التي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في أفغانستان، عسكرية وتتبع للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان بلغة الباشتون إن "طائرة خاصة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة" مضيفا أن جميع أفراد الطاقم قُتلوا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف، الذي أعلنت حركة "طالبان" المسؤولية عن إسقاطه، هو طائرة عسكرية صغيرة للقوات الأمريكية.

أعلنت طالبان أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان الاثنين في منطقة خاضعة لسيطرة الحركة، تابعة للقوات الأميركية، فيما نفت وزارة الدفاع الأفغانية أن تكون الطائرة أفغانية.


وتُظهر مقاطع فيديو وصور نقلها حساب على تويتر مقّرب من حركة طالبان ولم يتسنَّ التحقق منها، حطام الطائرة المتوسّطة الحجم بعد أن تحطّمت في حقل تغطّيه الثلوج. وبدا ذيل الطائرة سليماً وكان يحمل شعار سلاح الجو الأميركي.

وأوضح مسؤولون تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه لا أدلة حالية تؤكد أن الطائرة تحطمت جراء استهدافها من قبل العدو، فيما بين أحد المصادر أنها كانت تقل 10 أشخاص على الأقل.

وقالت حركة "طالبان" أفغانستان، في وقت سابق من الاثنين، إنها أسقطت طائرة كانت تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني وسط البلاد، معلنة عن مقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم ضباط كبار في القوات الأمريكية.


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