البنتاغون يوافق على صرف مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك

أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سمح الإثنين بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ شاناهان "أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي" التي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5,5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو (تكساس).

رويترز