البنتاغون يوجّه بالتصعيد ضد "حزب الله" العراقي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "البنتاغون" قرر إعداد خطة لتصعيد القتال ضد كتائب حزب الله العراقي، المرتبطة بإيران.

وأوضحت الصحيفة، أن "البنتاغون" أمر، في الخامس عشر من آذار/ مارس الجاري، القيادة المركزية، والقوات المتواجدة في العراق، بتفكيك والقضاء على كتائب حزب الله، التي تتهم دوما بالوقوف خلف استهداف القواعد الأمريكية في العراق.

ولفت القرار الجديد إلى اعتبار جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني أهدافا مشروعة في حال تواجدهم إلى جانب كتائب حزب الله.

وأمس السبت، أكّد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيّة جون هايتن، الجمعة، استمرار العمليّات العسكريّة الأمريكيّة في الخارج، على الرّغم من تفشّي كورونا، الذي يُجبر الجنود على اتّخاذ احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس المستجدّ.

وقال هايتن لمجموعة من الصحافيّين: "لا يوجد تأثير على العمليّات. المهمّات التي نُجريها حاليا في كلّ أنحاء العالم لا تزال تُنَفّذ وفقا للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه" الذي كان معتمدا قبل شهر أو شهرين.