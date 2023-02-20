البنك الدولي: ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء عالميا

ارتفاع متواصل في أسعار السلع، حصيلة التقرير الشهري لمؤشرات أسعار المواد الغذائية أعلن عنها البنك الدولي، تقول إن غالبية الدول شملها ارتفاع أسعار المستهلك.

لم تختلف التقديرات عن موجة ارتفاع متواصلة حذر منها صندوق النقد في العام 2023، جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثير رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية، للحفاظ على قوة العملة النقدية في مختلف البلدان، إلا أن التقرير يشير إلى موجة تضخم مستمرة حتى العام 2024.

تتأثر سلة الغذاء بأية قرارات تتعلق بالاقتصاد والتضخم، وربما تكون أسعار الغذاء كما في النفط والذهب، تتأثر بالارتفاع الحاصل في أسعار المستهلك بشكل كبير، وتشير إلى استمرارية في الارتفاع من الممكن أن يرفع أعداد الجوعى في العالم بحسب منظمات إنسانية.

أرقام اقتصادية مقلقة هذا حال الاقتصاد في العام 2023، البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن نهاية الشهر الماضي عن رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو القرار الثامن خلال عامين.

تقول بيانات البنك الدولي إن الاحصائية الشهرية لكل من الذرة والقمح ارتفعت بنسب متفاوتة بين 2 و5 في المئة مقارنة مع الشهر الماضي، لكنها بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 31 في المئة، لكن اللافت هذه المرة ارتفاع أسعار البن (القهوة) بنسبة 11 في المئة.