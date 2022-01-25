البنك الدولي يحدد سبب الكارثة الاقتصادية في لبنان

حدد البنك الدولي الاسباب التي تقف وراء انهيار الاقتصاد اللبناني وانهيار عملته وضعف القوة الشرائية فيه، واعتبر ان ما تمر به البلاد هي اسوء ازمة منذ القرن 19 واشار الى ان الوضع يهدد استقرار البلاد.

النخبة السياسية هي السبب

وقال تقرير صادر عن البنك الدولي أن طبقة النخبة في لبنان، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، هي التي دبرت الأزمة، واشار الى إن الإيرادات الحكومية تراجعت بنحو النصف في عام 2021، لتصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - وهذه هي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

وكان يُنظر إلى لبنان في السابق على أنه موقع مميز في الشرق الأوسط، قبل اندلاع الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.

ويشير التقرير إلى أن البيئة الجيوسياسية تؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة