البوركيني يثير الجدل في شاطئ إيطالي مخصص للنساء

مُنعت مسلمات من السباحة في شاطئ مخصص للنساء في شمال شرق ايطاليا بعد احتجاج مصطافات على ارتدائهن البوركيني الذي اعتبرنه قذرا ولا يناسب المكان، بحسب ما افادت .وكالة "أنسا" الثلاثاء.

ووقعت الحادثة يوم الاحد في شاطئ ليدو بيديسين بمدينة ترييستي الساحلية، وهو الشاطئ الوحيد المعزول في القارة الاوروبية، حيث يفصل جدار بين قسم مخصص للنساء والاطفال واخر للرجال.

وقالت الوكالة ان بعض المستجمات ابدين احتجاجهن لدى ادارة الشاطئ بعد حضور المسلمات للسباحة بالبوركيني.

ونقلت عن احداهن قولها ان هؤلاء كن يتجولن في ارجاء المدينة طيلة اليوم وهن مرتديات هذا اللباس، ما يجعله متسخا وغير صحي، ويهدد بنقل الامراض للسابحات الاخريات اللواتي وصفتهن بانهن "نظيفات" كما هي الحال معها.

وحين طلبت المسلمات ايضاحا من ادارة الشاطئ التي امرتهن بالمغادرة، حول ما اذا كانت هناك لوائح تنص على منع البوركيني، جاءتهن الاجابة بالنفي، مشفوعة بالاصرار على ضرورة ترك المكان او تغيير اللباس، وفقا لوكالة "انسا".

وقالت الوكالة ان من المتوقع قيام المسلمات المطرودات من شاطئ ليدو بيديسين بالتوجه الى شاطئ اخر في المدينة قريبا.

"أسلمة" ايطاليا

واشار موقع "ان تريستي" الى ان الواقعة جاءت بعد اسبوعين من رسالة مفتوحة وجهتها آنا ماريا سيسينت عمدة مدينة مونفالكوني المجاورة لترييستي الى المسلمات في المدينة تخطرهن فيها بحظر السباحة بالبوركيني.

وكتبت عمدة المدينة الواقعة في مقاطعة غوريزيا ان على الكافة احترام الاعراف المحلية وخصوصا من لهم مواقف مختلفة مع السكان الاصليين، في اشارة الى الجالية المسلمة.

واعتبرت سيسينت التي تتنمي الى حزب الرابطة "ليغا" اليميني، ان نزول المستحمات بكامل ملابسهن الى المياه في شاطئ مارينا جوليا التابع للمدينة امر غير مفهوم ويسبب الحيرة.

واصدرت بالتالي قرارا يمنع ارتداء ملابس غير ملابس السياحة في الشاطئ، مشددة على رفضها كافة المظاهرة التي قالت انها تهدف الى "أسلمة" ايطاليا.

وقالت سيسينت لوكالة انسا ان البلدية تعكف بجدية على اجراءات سيكون من شأنها منع البوركيني الذي وصفته بانه بمثابة "عودة إلى العصور الوسطى"، متوقعة ان يتم انجاز ذلك بحلول تشرين الاول/اكتوبر المقبل.