"البوليساريو" تستعد لمهاجمة المغرب بطائرات مسيرة

أعلنت جبهة البوليساريو، أنها تستعد لاستعمال الطائرات المسيرة، في المواجهة ضد الجيش المغربي، وسط اتهامات من قبل "الرباط" لإيران بتزويد الجبهة بهكذا نوع من الطائرات.

وقال عمر منصور، الذي يحمل صفة "وزير الداخلية" في جبهة "البوليساريو"، بعد استقباله من قبل الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني، عن سعي الجبهة للاستفادة من الطائرات المسيرة ضد المغرب.

طائرات مسيرة ايرانية

وتأتي تصريحات المسؤول في البوليساريو، بعد ساعات من من تصريحات اتهم فيها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إيران بتسليح جبهة "البوليساريو" بالطائرات المسيرة (الدرونز)، بما يشكل خطرا كبيرا على الأمن والسلم، وفق تعبيره.

وقال بوريطة في مؤتمر صحافي على هامش لقاء مشترك مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، أن "الدول التي تُمكِّن طهران من هذا النوع من الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد من الدول" معتبرا أن حصول هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين على أسلحة وعلى تقنيات متطورة، "خطير جدا".

وتابع "إيران لا يمكنها أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وأن تستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".

المغرب وإيران

وكان المغرب قد أعلن في 2018 قطع علاقاته مع إيران، مبررا ذلك بإشرافها على تدريبات عسكرية لجبهة "البوليساريو" عبر عناصر من "حزب الله" اللبناني.

وأعلن بوريطة حينئذٍ أن الرباط قررت إغلاق سفارة إيران وطرد سفيرها بالرباط، متهما "حزب الله" بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو، قائلا: "لدينا أدلة على تورط إيران في دعم البوليساريو".