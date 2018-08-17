البوليساريو تنفي علمها بمقترح حكم ذاتي في الصحراء الغربية

ارشيف

نفى المنسق الصحراوي مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، أمحمد خداد، علمه بأي مقترح جديد للحل في الصحراء الغربية.

ونفى خداد في تصريحات صحافية وجود أي مقترحات من قبل المبعوث الاممي هورست كوهلر في جولة التفاوض المرتقبة بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) تتحدث عن الفدرالية كحل للنزاع في الصحراء الغربية، قائلا ما روّج له ليس إلا تكهنات لا علم لنا بها وليس لدينا أي خبر حولها”.

وأكد المسؤول الصحراوي أن جبهة البوليساريو لم تتلقّ أي اتصال لا من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية ولا من غيره حول أي اتفاق جديد؛ مشيرا بقوله إلى أن “هناك مجهودات حثيثة للبحث عن الحل، خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من طرف المبعوث الشخصي نفسه”.

‎وختم خداد تصريح بالتأكيد على تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.

وكانت صحيفة ” بيريوديستاس″ الإسبانية كشفت ان مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر ، قدّم حلاً يجمع بين الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 و حل تقرير المصير الذي تتمسك به جبهة البوليساريو.

وتطالب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في حين ترفض الرباط اي حل باستثناء حكم ذاتي تحت سيادتها.

ويعتبر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات في إفريقيا، إذ ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها في العام 1975، وتشكلت الجبهة بعد ذلك بعام ورفعت السلاح مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والذي يعتقد أن به مكامن نفطية أيضا.

ولم تتوقف الحرب إلا في العام 1991 حين تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.