البوليساريو تهدد المغرب "بالمحكمة الدولية للبحار"

اعتبرت "جبهة البوليساريو"، أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، "لن يكون لهما أي أثر قانوني".

وقال المسؤول في البوليساريو، محمد خداد، لوكالة الأنباء الصحراوية، أمس الأربعاء، إن "الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذر للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني".

وأضاف خداد: "هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليا"، مؤكدا أن " جبهة البوليساريو ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي".

وتابع خداد: "إذا لزم الأمر، فإن البوليساريو لن تتردد في إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإعلان هذين القانونين باطلين ولاغيين".

وصادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على مشروعي قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، التي يوجد نزاع بشأنها مع "جبهة البوليساريو".