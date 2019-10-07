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البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك بالعملية التركية في شمال سوريا

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:44
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تشارك بالعملية التركية في شمال سوريا

قال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض يوم الأحد إن القوات المسلحة الأمريكية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا.

وأضاف في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان أن القوات الأمريكية “بعد هزيمة ’خلافة’ تنظيم الدولة الإسلامية لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة”.

وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين. (رويترز)


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