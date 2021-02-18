بايدن أكد أهمية العمل على دفع السلام في المنطقة بما يشمل بين إسرائيل والفلسطينيين

قال البيت الأبيض في بيان إنّ الرئيس جو بايدن قد أكد على أهمية العمل على دفع السلام في المنطقة، بما يشمل بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أبلغ رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، وأكد على تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بدعم أمن إسرائيل.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن “أكد أيضاً دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل ودول في العالم العربي والإسلامي”.

جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي طال انتظاره بين بايدن ونتنياهو، اليوم الأربعاء، بعد تأخر دفع واشنطن لنفي أنه كان تجاهلا للجانب الإسرائيلي. وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي عبر عن استيائه من العلاقات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بالزعيم اليميني بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وتحدث بايدن مع أكثر من عشرة من زعماء العالم الآخرين منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني. وقال البيت الأبيض إن نتنياهو سيكون أول زعيم في الشرق الأوسط يتصل به بايدن.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن بايدن ونتنياهو تحدثا لنحو ساعة عن قضايا من بينها إيران وعلاقات إسرائيل الناشئة مع الدول العربية والإسلامية في المنطقة.

وجاء في البيان أن “الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو بحثا استمرار اتفاقات السلام والتهديد والتحديات الإيرانية في المنطقة واتفقا على مواصلة المحادثات بينهما”.

وأضاف البيان أن “الزعيمين أشارا الى علاقاتهما الشخصية الطويلة وقالا إنهما سيعملان معا لزيادة تعزيز العلاقات القوية بين اسرائيل والولايات المتحدة”.

وقال البيان إنهما تحدثا كذلك عن سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ونفى البيت الأبيض أن يكون التأخير في مكالمة بايدن يهدف إلى إبداء التجاهل لنتنياهو، وقالت المتحدثة جين ساكي الأسبوع الماضي إن ذلك “لم يكن إهانة متعمدة”.

وأقر نتنياهو هذا الأسبوع بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية لكنه قال إن الاثنين يتمتعان بعلاقة عمل قوية. (رويترز)