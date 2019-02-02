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البيت الأبيض: ترامب سيدعو إلى التفاؤل والوحدة في خطابه المرتقب عن حال الاتحاد

البيت الأبيض: ترامب سيدعو إلى التفاؤل والوحدة في خطابه المرتقب عن حال الاتحاد
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