البيت الأبيض: داعش لم يعد يسيطر على أرض في سوريا

قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت سيطرتها بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز

نقلت سارة ساندرز المتحدثة، باسم، البيت الأبيض، عن وزارة الدفاع الأمريكية قولها، اليوم الجمعة، إن تنظيم اللم يعد يسيطر على أرض في سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت سيطرتها بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز، وهزمته بعد معركة دامت أسابيع.

وأطلعت ساندرز الصحافيين على خريطة للعراق وسوريا تظهر أن التنظيم المتطرف لم يعد يسيطر على أي أراض في المنطقة.

وقبيل إعلان ساندرز، عرض ترامب على الصحافيين قبيل صعوده إلى الطائرة الرئاسية متوجها إلى فلوريدا، صورة لخريطتين لسوريا تظهر على إحداهما نقاط حمراء تشير إلى مناطق سيطرة داعش فيما تبدو الأخرى خالية من تلك النقاط أي أن التنظيم الإرهابي لم يعد يسيطر على أي جزء من البلد.

وقال ترامب مشيرا بإصبعه إلى الخريطة الأولى المليئة بالنقاط الحمراء "هنا داعش يوم الانتخابات". ثم أشار إلى الخريطة الثانية قائلا "هنا داعش اليوم".

ولم تصدر قوات سوريا الديمقراطية، التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أي إعلان بخصوص القضاء على داعش.