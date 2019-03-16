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البيت الأبيض يتجاهل "المسلمين" في تعازيه بجريمة نيوزيلندا

البيت الأبيض يتجاهل "المسلمين" في تعازيه بجريمة نيوزيلندا
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