البيت الأبيض يتحدث عن "بند كبير" في أجندة لقاء بايدن ومحمد بن سلمان

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن أجندة رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليو ستشمل العديد من القضايا.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أشار كيربي إلى أن "أجندة الرحلة كبيرة حيث تضم العديد من القضايا منها مكافحة الإرهاب والتغير المناخي وبالتأكيد إنتاج النفط وهناك بند كبير على جدول الأعمال للحرب في اليمن".

وبشأن سبب لقاء الرئيس الأمريكي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حين أن بايدن لم يتحدث معه، حتى عبر الهاتف، بشأن "دوره" في الموافقة على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أوضح أن ولي العهد السعودي بصفته وزير دفاع بلاده، فإنه جزء من فريق القيادة للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر أنه "بالإضافة إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك سلسلة من المناقشات الثنائية كما هو الحال على هامش جميع قمم ومجالس التعاون، والأمير محمد بن سلمان عضو في فريق القيادة لذا يمكن أن تتوقع أن بايدن سيرى ولي العهد أثناء وجوده هناك".

وعن سبب عدم طلب بايدن عدم تواجد محمد بن سلمان في غرفة الاجتماعات، رد كيربي أن الرئيس الأمريكي "سيجري سلسلة من المناقشات الثنائية مع الملك وفريق قيادته، وولي العهد هو وزير الدفاع السعودي، ويمكن للمرء أن يتوقع أنه سيحتاج إلى أن يكون حاضرا في تلك الاجتماعات".