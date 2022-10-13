البيت الأبيض يتهم السعودية بـ"اللف والدوران"

اتهم البيت الأبيض السعودية الخميس، بممارسة "اللف والدوران" لتبرير سلوكها "الاتجاه الخاطئ" المتمثل في قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذه تحالف "أوبك بلاس"، الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت عبر بيان في وقت سابق الخميس، رفضها الانتقادات الأميركية لقرار تحالف "أوبك بلاس"، معتبرة انها "لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير القرار.. خارج إطاره الاقتصادي البحت"

واعلن التحالف الاسبوع الماضي خفضًا كبيرًا في حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

وردا على البيان السعودي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في بيان مضاد ان الرياض “يمكن أن تحاول اللف والدوران، لكن الوقائع واضحة”.

واضاف كيربي ان "العالم يقف خلف أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. الولايات المتحدة لعبت دورا أساسيا في حشد هذا التحالف، وضمت السعودية الى هذا المجهود".

وتابع ان "السعوديين خاطبونا - سرا وعلنا- بشأن نيتهم خفض انتاج النفط، والذي يعلمون انه سيزيد من عوائد روسيا ويضعف فعالية العقوبات. هذا هو الاتجاه خاطئ".

Strong new statement from the White House’s John Kirby on Saudi and OPEC: “Other OPEC nations communicated to us privately that they also disagreed with the Saudi decision, but felt coerced to support Saudi’s direction.” pic.twitter.com/MsnKupmyxg — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 13, 2022

وقال كيربي إن واشنطن “ستواصل رصد أي إشارة إلى موقف (الرياض) على صعيد الرد على العدوان الروسي ضد أوكرانيا”.

وكانت السعودية قالت في بيانها انها "اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار ‘أوبك بلس‘... والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية".

المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين pic.twitter.com/e5ELohu2ev — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 13, 2022

واكد البيان رفض السعودية "التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار ‘أوبك بلاس‘ خارج إطاره الاقتصادي البحت". وأشارت إلى أن قرار خفض إنتاج النفط "اتخذ بالاجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلاس".

وشدد على أنّ "المملكة لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الاسواق البترولية".

وقال أنّ "المملكة تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين".