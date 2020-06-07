"البيت الأبيض" يسعى لنشر آلاف الجنود لقمع احتجاجات واشنطن

ذكرت شبكة “سي.بي.إس” التلفزيونية الأمريكية، أن البيت الأبيض يرغب في نشر حوالي عشرة آلاف جندي من العاملين في الخدمة؛ لقمع الاحتجاجات في العاصمة واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع للقناة التلفزيونية السبت، إن وزير الدفاع، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي رفضا استخدام أي من القوات العاملة.

وذكر التقرير أن إسبر كان قد نقل على ما يبدو حوالي 1600 من الجنود العاملين إلى العاصمة، للرد حال الضرورة.

غير أن قوات الحرس الوطني البالغ عددها خمسة آلاف المتواجدة بالفعل هناك، لم تحتج مساعدة، وبدأت القوات العاملة المغادرة ليلة الخميس الماضي.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذا الأمر.