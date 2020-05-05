البيت الأبيض يعلق على وثيقة صادمة عن كورونا: لم تعرض علينا

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” حول توقعات الإصابة بفيروس كورونا لم تعرض على فريقه المختص بمكافحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري لقناة “الحرة”: “وثيقة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن توقعات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لم تعرض على فريق العمل الذي يضم مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية أنتوني فاوتشي”.

وأكد ديري أن “التوقعات الواردة في الوثيقة المنشورة لا تعكس أي نموذج للبيانات التي قام الفريق بتحليلها”.

وأضاف أن “إرشادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بعودة النشاطات الاقتصادية للعمل اعتمدت مقاربة علمية وافق عليها كبار خبراء الصحة والأمراض المعدية في الحكومة الفيدرالية”.

والإثنين، نشرت “نيويورك تايمز” على موقعها الإلكتروني وثيقة تشمل توقعات قالت إنها “وردت في تقرير داخلي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية”.

وأفادت الصحيفة بأن “الإصابات في الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 ألف حالة يوميا في مطلع يونيو/ حزيران المقبل، وأن معدل الوفيات اليومي سيرتفع إلى 3000”.

وأشارت إلى أن “التوقعات تكشف تضاعفا في معدلات الأرقام الحالية، حيث يبلغ معدل الوفيات اليومية 1750”.

وذكرت أن “التوقعات اعتمدت على نماذج رسمية من قبل إدارة وكالة الطوارئ الفيدرالية، والتي تتوقع تسجيل 200 ألف حالة يوميا مع نهاية مايو/ أيار الجاري”.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تجاوزت الإصابات مليونا و207 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 181 ألفا. (الأناضول)