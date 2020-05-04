البيت الأبيض يكثف حملته ضد الصين: ستدفعون ثمن الجائحة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الاثنين، إن الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك.

وأضاف "أعتقد أنهم (السلطات الصينية) ارتكبوا خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به"، لافتا إلى أن بكين ضللت منظمة الصحة العالمية التي علق الرئيس الأمريكي تمويلها لاحقا.

ولفت ترامب إلى أن منظمة الصحة العالمية "تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء"، مضيفا أنه قرر تعليق تمويل المنظمة التي تمنحها الولايات المتحدة 450 مليون دولار سنويا، بينما تمولها الصين بـ38 مليون دولار فقط.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأميركية الأوامر التي كانت تلزم الأميركيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

وسجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد (3/5/20) 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بـ 1452 حالة، وبلغ67686.

وشهدت الأيام الأخيرة تصعيد أميركي ضد الصين في محاولة لوضع اللوم في انتشار كوفيد19 حول العالم على الحكومة الصينية، حيث كد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال لشبكة "أي بي سي" أن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وقال بومبيو أن "الصين لديها تاريخ في نشر عدوى الأمراض حول العالم، وهذه ليست أول مرة عندما تظهر أمراض بسبب اختبارات تجرى في مختبرات الصين".

وأشار بومبيو إلى أن العالم الآن يشهد هذه الجائحة بسبب الصين التي تكتمت على المرض في بدايته وحجبت المعلومات عن العالم كله، وحتى أنها استخدمت منظمة الصحة العالمية كأداة لديها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في مؤتمر صحفي بأن هناك دلائل بأن فيروس كوفيد 19 مصدره مختبر في ووهان.