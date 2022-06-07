البيت الابيض: التقرب من السعودية مصلحة اميركية

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يعتزم زيارة السعودية ولقاء ولي عهدها محمد بن سلمان، فيما اعتبر مسؤولون أميركيون أن الزيارة المتوقعة سوف تخدم مصالح الولايات المتحدة الوطنية

مصالح اميركية مع السعودية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن “هذه الرحلة الى اسرائيل والسعودية، عندما يحين وقتها، سوف تكون في سياق أهداف هامة للشعب الأميركي في منطقة الشرق الاوسط”.

وأضافت جان-بيير أنه “اذا قرر (بايدن) أنه من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع زعيم أجنبي، وأن تعاملا كهذا يمكن أن يأتي بنتائج، عندها سيقوم بذلك”، مشيرة إلى أن السعودية “شريك إستراتيجي للولايات المتحدة منذ نحو 80 عاما. ولا مجال للشك في تداخل مصالح هامة” معها.

تاتي زيارة بايدن الى المنطقة في سياق رحلته إلى ألمانيا وإسبانيا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي هذا الشهر.

لكن البيت الأبيض رفض تأكيد التقارير التي تناولت مخطط الزيارة، وسط موجة من الاتهامات بتراجع بايدن عن تعهده السابق بمعاملته السعودية كدولة “منبوذة” في اعقاب ازمة خاشقجي واستغلال الملف للي ذراع الرياض التي طوت الملف بالتفاهم مع اسرة الصحفي الراحل

ابن سلمان يرد بـ صاعين

وكانت مصادر اعلامية غربية اكدت ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد رفض اكثر من مرة الرد على اتصالات الرئيس الاميركي جو بايدن

كما استخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لغة غير معتادة، في حديثه عن العلاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مبديا عدم اهتمامه بأي سوء فهم قد يكون موجودا بينهما، معلنا أن بلاده قد تختار تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة.

في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية قال: إنه "ببساطة لا يهتم"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه. وأضاف أنه يتعين على بايدن التركيز على مصالح أمريكا.

وتأتي مؤشرات عودة الدفء الى العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بعيد معالجة السعودية اثنتين من أولويات بايدن، من خلال الموافقة على زيادة إنتاج النفط والمساعدة في تمديد الهدنة في اليمن.

كما يُتوقع أن يزور بايدن إسرائيل حيث سيواجه أسئلة محددة حول الدبلوماسية الأميركية البطيئة مع إيران.