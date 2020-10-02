نقل ترامب الى مركز طبي عسكري: البنتاغون يتأهب وطبيبة تؤكد خطورة حالته

أفاد مسؤول في البيت الأبيض مساء يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وحاول البيت الابيض خلال الساعات الماضية طمأنة الاميركيين عن صحة الرئيس دونالد ترامب وقد اكد انه قوي ويمارس عمله رغم العوارض التي يعانيها، فان طبيبة اكدت ان وضعه مقلق وخطير.

ونقلت صحيفة "فانيتي فاير" عن مصدرين مطلعين أن الرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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تأهب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قررت عدم تغيير مستوى تأهبها على خلفية إصابة رئيس البلاد، دونالد تراكب، وزوجته، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن كلا من وزير الدفاع، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، خضعا مؤخرا لفحوص خاصة بفيروس كورونا، كانت نتيجتها سلبية.

وأضاف هوفمان: "لا تغييرات في مستوى التأهب لوزارة الدفاع. القوات المسلحة للولايات المتحدة مستعدة لحماية بلادنا ومصالحها. ولا توجد أي تغيرات في درجة الاستعداد والقدرات التابعة لقواتنا المسلحة".

وشدد على أن هيكل القيادة والإدارة العسكرية الأمريكية لم "يتأثر بأي شكل من الأشكال" بالإعلان عن إصابة ترامب وزوجته.

وأشار إلى أن تحليقات طائرات من طراز "E-6B" قرب الساحلين الغربي والشرقي للولايات المتحدة فور الكشف عن إصابة الرئيس الأمريكي كانت مخططة لها مسبقا.

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طبيبة: وضع الرئيس مقلق

وقالت طبيبة أمريكية، اليوم الجمعة، إن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، “مقلق للغاية” بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين “العالية المخاطر”.

وأوضحت الطبيبة آني ريميون، في تصريحات خاصة لقناة “CNN” الأمريكية، أن الرئيس ترامب “يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى سابقة أم لا”.

"He is in an age group that does carry a risk for severe Covid."



Epidemiologist Anne Rimoin describes US President Donald Trump's Covid-19 diagnosis as "very concerning." https://t.co/B5YJLvlTF7 pic.twitter.com/GhNOINflTV — CNN (@CNN) October 2, 2020

وتابعت: “الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس “كوفيد-19″، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية”.

في الاثناء زعم صرح شون كونلي، الطبيب الشخصي لترامب، بأن الرئيس يستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

تشخيص اسرائيلي

ورأى متخصص إسرائيلي في أمراض الرئة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصيب بعدوى كورونا، على عكس زوجته التي لا تعاني من البدانة، معرض للخطر بسبب تقدمه في السن وزيادة وزنه.

ولفت دانيال ستاروبين، مدير عيادة أمراض الرئة في مستشفى أسوتا في أشدود إلى أن ترامب، مع كل ذاك، لديه فرصة لأن تكون معاناته خفيفة من المرض.

وصرح ستاروبين بهذا الشأن قائلا: "نعم، هو يعاني من زيادة في الوزن. إنه ليس شابا، وقد تجاوز الـ70 عاما. بالنسبة لهذه العوامل، العمر وزيادة الوزن، فهو في خطر. ولكن من حيث المبدأ، حتى لو كان يعاني من أمراض مزمنة، فهذا لا يعني أنه حتما سيعاني من المرض بشكل حاد. يمكن للمرض أن يمر بسهولة. بطبيعة الحال، في مثل سنه، احتمال وجود مشكلة أكبر بكثير" وفق وكالة نوفوستي الروسية.

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وأشار الطبيب الإسرائيلي إلى أن المسار المعتاد لـ "كوفيد – 19" يختلف اختلافا كبيرا بين الفئات العمرية، "وفي العادة هذا المرض خفيف، مثل معظم الأمراض الفيروسية، مع السعال وسيلان الأنف والحمى والضعف. ويستغرق بضعة أيام ويمر، من أسبوع إلى 10 أيام. وحوالي 10% من المرضى يعانون من مضاعفات تتحول إلى التهاب رئوي فيروسي يصل إلى درجة القصور والحاجة إلى مساعدة جهاز التنفسي الاصطناعي".

وأوضح الطبيب المختص بأمراض الرئة أن المسار المعقد للمرض الأكثر شيوعا في المجموعة المعرضة للخطر، و تشمل كبار السن، الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة المزمنة وزيادة الوزن، وعدد من الأمراض التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على فعالية جهاز المناعة.

وقال الطبيب الإسرائيلي إنه "في ظل وجود هذه العوامل تكون نسبة حدوث المضاعفات لدى هؤلاء المرضى أعلى بكثير منها لدى الشباب غير المصابين بأمراض مزمنة. والنسبة هي واحد من كل عشرة فأكثر، أي إذا كان الشخص المريض بكورونا يبلغ من العمر 30 عاما، بدون أمراض مزمنة، و آخر 70 عاما، بدون أمراض مزمنة ، فمن المحتمل أن الشخص الذي يبلغ من العمر 70 عاما سوف يصاب بشكل حاد، 10 مرات أكثر من الشخص الذي يبلغ من العمر 30 عاما".

وتطرق الاختصاصي إلى ميلانيا ترامب، ولفت إلى أنها تصغر زوجها بأكثر من 20 عاما، ومن الجلي أنها لا تعاني من زيادة في الوزن، ما يقلل من احتمالية خطورة إصابتها بالمرض.

وخلص ستاروبين إلى أن "العمر يلعب دورا هاما، فكلما كان الشخص أصغر سنا، قلت المخاطر. إذا انطلقنا من هذه الفرضية البسيطة، فإن ميلانيا أقل عرضة للإصابة بمرض خطير. ومع ذلك، لا نعرف عن أمراضها المزمنة، والتي يمكن أن تغير الصورة أيضا".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أن عدوى الفيروس التاجي تأكدت لديه ولدى السيدة الأولى ميلانيا، فيما قال طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونلي، إن ترامب وزوجته في حالة صحية جيدة.

اعراض رافقت الاصابة

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعروا يوم الأربعاء بأنه "ليس على ما يرام".

ووفقا للمصادر، عزا الوفد المرافق للرئيس الأمريكي هذا في البداية إلى إجهاد ترامب من جدول الحملة الانتخابية المزدحم: "بحسب شخص مطلع على الوضع ، يبدو أن الرئيس منهك".

من جهته قال كريس كريستي، الذي ساعد الرئيس ترامب في الإعداد للمناظرة الأخيرة مع منافسه جو بايدن: "لم يكن أحد يرتدي أقنعة..5 أو 6 أشخاص ساعدوا ترامب في الاستعداد للمناظرة"، بحسب شبكة "سي إن إن".

Here's Trump mocking Biden for wearing a mask at the debate on Tuesday. He traveled to that debate with Hope Hicks, who has tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/MvFs3HR2Z3 — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) October 2, 2020

من جانب آخر أشار بيان المناظرة الصحفية الأخيرة للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا مع المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أنه وعند دخول أعضاء فريق ترامب للقاعة أثناء المناظرة وبحضور زوجته لم يرتد أحد منهم الأقنعة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، في الوقت الذي كانت القوانين تحتم ضرورة ارتداء الأقنعة الطبية.

كما أكدت وسائل إعلام عديدة أن أفرادا من عائلة ترامب وإدارته دخلوا قاعة المناظرة دون ارتداء الأقنعة، حيث تطلبت القواعد من كل شخص في القاعة ارتداء أقنعة، بحسب NBC News

ولفتت الوسائل إلى أنه وخلال المناظرة ظهر شخص وبدأ في الاقتراب من ضيوف عائلة ترامب ليطلب منهم ارتداء الأقنعة.

فحص محيط ترامب

وجهت الحملة الانتخابية التابعة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا، كل موظفيها المخالطين مع المصابين بالمرض بالخضوع للحجر الصحي.

وأكد البيت الأبيض أن نتائج آخر فحص لفيروس كورونا المستجد خضع له نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قرينته كارين جاءت سلبية.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم بينس، ديفين أومالي، على حسابه الرسمي في "تويتر"، في ظل إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

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كما أكدت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة، عدم إصابة بارون ترامب نجل الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت غريشام في حديثها مع موقع "ديلي ميل": "كانت نتيجة فحص بارون سلبية وتم اتخاذ جميع التدابير لإبقائه سليما ومعافى".