التباعد يعود مجددا الى صفوف المصلين في المسجد الحرام (فيديو)

عادت إلى المسجد الحرام في مكة المكرّمة الخميس، ملصقات التباعد التي تحدّد مكان وقوف المصلين، والتي كانت أزيلت في 17 تشرين الاول/أكتوبر الماضي حين خفّفت السعودية الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وأعادت السعودية الاربعاء، إجراءات التباعد في كافة الامكنة، بما فيها الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

ومع صلاة الظهر، تبدت المسافات لتفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

وفي أعلى معدل إصابات يومي منذ منتصف أغسطس الماضي، سجلت السعودية الأربعاء 744 صابة جديدة بفيروس كورونا،. وقرّرت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

واجمالا، سجلت السعودية 8874 وفاة وأكثر من 554 ألف إصابة، وهو المجموع الأعلى في الخليج.

وتزايد اعداد الإصابات في دول الخليج الست بوتيرة متسارعة، وخصوصا في الإمارات التي سجّلت الأربعاء 2234 إصابة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أشهر.

ويبلغ عدد سكان المملكة 34 مليون نسمة.

ولاحقا أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام "تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين"، إنّما من دون تقليل عدد المصلين.

وأغلقت السعودية المسجد الحرام في مارس 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في يوليو، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.

وأكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء أنّ القطاع الطبي في أحد اكثر دول العالم تطعيما للسكان، قادر على "التعامل مع أي تحدٍ مستجد في موجة كورونا الجديدة".

وقال حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية إنّ "موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله كما مضت السابقة".

وتستعد الإمارات للاحتفال برأس السنة الميلادية في عدة مناطق، وخصوصا في دبي عند برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، وفي معرض اكسبو وهو أكبر حدث ينظّم حضوريا منذ بداية الجائحة على مستوى العالم.