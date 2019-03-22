التبرعات تنهال لصالح الغارمات بعد مبادرة من ملك الاردن

العاهل الأردني يفاجئ المشاهدين بمداخلة هاتفية ويعلن دعمه لـ"الغارمات"

انهالت التبرعات بعشرات الالاف من المؤسسات والشخصيات الاردنية لصالح الغارمات بعد اتصال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في برنامج تلفزيوني صباحي مهنئا بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

ووصلت التبرعات الى مليونين دينار اردني تقريبا، وكانت مصادر في الديوان الملكي قد اعلن ان ملك البلاد بصدد التحضير لمفاجاة للاردنيات

وفيما يتعلق بتهنئته بمناسبة "عيد الأم" الموافق لـ21 مارس من كل عام، وجه عبدالله الثاني خلال الاتصال "التحية والتقدير لكل أم أردنية"، داعيا إلى جهد وطني تشاركي لمساعدة الأردنيات الغارمات اللواتي يواجهن ظروفا مالية صعبة.

وقال: "لما نحكي عن الأم، بنحكي عن الصبر والعطاء، اللي تعودنا عليه من أمهاتنا واللي يستحقوا كل المحبة والاحترام.. يجب علينا جميعا أن نقف إلى جانب بناتنا وأخواتنا"، مؤكدا أنه سيكون أول الداعمين لحملة التبرعات للغارمات.

ونوه الملك الأردني بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الإقراض "حتى لا تتكرر معاناة الغارمات في المستقبل".