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التبرعات تنهال لصالح الغارمات بعد مبادرة من ملك الاردن

التبرعات تنهال لصالح الغارمات بعد مبادرة من ملك الاردن
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