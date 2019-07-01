التبرعات تنهال لصالح قبطانة سفينة "سي ووتش" كارولا ريكيت

انهالت التبرعات لصلح قبطانة سفينة "سي ووتش" كارولا ريكيت بعد توقيفها على خلفيه رسوها عنوة بسفينتها في ميناء لامبيدوزا في صقلية وعلى متنها 40 مهاجرا.

وأطلقت حملة عالمية لجمع الأموال على الإنترنت من أجل كارولا ريكيت تجاوزت الاثنين 750 ألف يورو وساهم فيها أكثر من 27 ألف شخص. وقد بادر بهذه الحملة في البداية نجمان تلفزيونيان ألمانيان هما يان بومرمان وزميله كلاس هويفر-أوملاو.

وأوضحت ريكيت في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية نشرت الأحد أن ما قامت به "لم يكن فعل عنف بل مجرد عصيان للأوامر"، في حين تتهمها السلطات الإيطالية بالقيام بمناورة خطرة ضد زورق لعناصر في الجمارك كانوا يحاولون منعها من الرسو.

وأضافت القبطانة الألمانية الشابة أن "الوضع كان ميؤوسا منه، وكان هدفي فقط أن أوصل أشخاصا منهكين ويائسين إلى البر. كنت خائفة". وأكدت أنها خشيت أن يقدم مهاجرون على الانتحار برمي أنفسهم في المياه وهم لا يجيدون السباحة.

ولم يصب أحد بجروح بعد إقدام القبطانة على الرسو الجمعة ليلا في لامبيدوزا بأربعين مهاجرا كانوا على متن السفينة، أنقذوا قبل 17 يوما من المياه الليبية.

وأوقفت ريكيت الجمعة ليلا بعدما كسرت الحظر الذي يفرضه وزير الداخلية الإيطالي على دخول سفن الإغاثة المياه الإقليمية الإيطالية ورست عنوة في ميناء لامبيدوزا.

وستمثل ريكيت الموضوعة قيد الإقامة الجبرية أمام قاض في أغريغانتي (جنوب) مطلع الأسبوع، وهي متهمة بتقديم المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومقاومة سفينة حربية. وتواجه عقوبة سجن تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بالتهمة الثانية.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليميني المتطرف قد قرر العام الماضي منع رسو سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين العابرين لمياه المتوسط في الموانئ الإيطالية.

وقد رد الأحد على ريكيت رافضا تبرير القبطانة رسوها في ميناء لامبيدوسا بأنه "حالة ضرورة".

وكتب على فيسبوك "عن أي ضرورة تتحدث إن لم يكن أحد على متن السفينة يعاني من مشاكل صحية؟".

وتوقع والد ريكيت أن "يتم إطلاق سراح ابنته بشروط أو بكفالة بانتظار بدء محاكمتها".

ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السلطات الايطالية لإطلاق سراح مواطنته قبطان سفينة غير حكومية لإنقاذ المهاجرين تخضع للإقامة الجبرية بسبب خرقها أوامر البحرية الايطالية بعدم دخول المياه الاقليمية للبلاد.

وقال رئيس الدبلوماسية الألمانية ماس في مقال على (فيسبوك) “من وجهة نظرنا إن أي إجراء في مجال حكم القانون سيؤدي فقط إلى إطلاق سراح كارولا راكيته”، معلنا أنه ينوي توضيح ذلك مع الحكومة الإيطالية.

من المقرر تبدأ اليوم الاثنين السلطات القضائية الايطالية في مدينة أغريجنتو (جزيرة صقلية) التحقيق مع الفتاة الألمانية، التي تعمل في منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية الناشط في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.