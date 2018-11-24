التحالف استخدم قنابل عنقودية في غاراته على دير الزور السورية

مقتل 20 مدنيا في غارة للتحالف الدولي على بلدة هجين بريف دير الزور

قال التلفزيون الرسمي السوري اليوم السبت، إن 20 مدنيا قتلوا جراء غارة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على بلدة "هجين" في ريف محافظة دير الزور شرقي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر في بلدة الهجين قولهم، إن "طيران التحالف الدولي يقصف منطقة السوق في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاد 20 مدنيا بينهم 9 أطفال و 8 نساء".

وكانت غارة جوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد استهدفت الأربعاء البلدة ذاتها بقنابل الفوسفور الأبيض، وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من سكان البلدة.

وخلف قصف التحالف الدولي إضافة للقتلى والجرحى أضرارا كبيرة في منازل وممتلكات المدنيين في البلدة.

وتقول دمشق إن الضربات الجوية للتحالف على مواقع في سورية أسفرت عن مقتل المئات من السكان المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء وجوده في البلاد.

واتهمت السلطات السورية قوات التحالف الدولي بتنفيذ ضربات متكررة على بلدات شرق محافظة دير الزور، حيث ينشط مسلحو "داعش"، ولا سيما هجين، باستخدام الذخائر الفسفورية والقنابل العنقودية.