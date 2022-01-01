"التحالف": الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية (صور)

اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، باستخدام المدنيين كدروع بشرية، ونشر صورا قال انها لمركز جمارك داخل أحد معسكرات الجماعة، يثبت فيها ذلك.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الصور التي كشفت عنها قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن.

وقالت الوكالة إن "هذه الصور تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية".

قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن تنشر بعض الصور التي تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية.#واس_عام pic.twitter.com/Pe6r96KAB2 — واس العام (@SPAregions) December 30, 2021

وأضافت أن "أنصار الله" أطلقت الخميس الماضي، صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوة.

وأشارت إلى أن ذلك "يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".

وكان التحالف العربي قد دعا، أمس، المدنيين إلى إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم.

وقال إن "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات حفاظا على سلامتهم".

كما أكد التحالف "اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية"، حسب تعبيره.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.