التحالف: الحوثيون يستهدفون البنية التحتية للاتصالات جنوب السعودية

أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهدفت اليوم السبت، عبر هجمات نفذتها بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة، البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب المملكة.

وقال "التحالف": "الميليشيات الحوثية حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة".

وأشار التحالف إلى أنه ردا على الهجمات الحوثية، نفذ العديد من الضربات، التي أدت إلى تدمير 6 مواقع، لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة في "حجة".

عمليات في شبوة ومأرب

وكان التحالف العربي أعلن، الخميس الماضي، مقتل 390 من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، وتدمير عتاد للجماعة في عمليات لقواته في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب وشمال شرقي اليمن.

وقال التحالف إنه "نفذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، أسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية ومقتل 240 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة"، مضيفا أنه جرى "تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية ومقتل 150 عنصرا إرهابيا خلال 24 ساعة".

ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في معاركه ضد جماعة الحوثيين لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً، في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط .



وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.



في المقابل، تنفذ أنصار الله هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.