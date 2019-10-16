التحالف الدولي يدمر قاعدته العسكرية في "عين العرب"

أفادت وكالات أنباء في سوريا اليوم الأربعاء، أن التحالف الدولي دمر قاعدته العسكرية في بلدة خراب العاشق في كوباني عين العرب بعد الانسحاب منها

وكانت القوات الأمريكية أخلت فجر أمس الثلاثاء، قاعدة عسكرية تابعة لها جنوب غربي منبج في الشمال السوري، قبيل انتشار قوات الجيش السوري في المنطقة.

كما انسحب الجيش الأمريكي في وقت سابق بكامل عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطتين عسكريتين في تل أبيض ورأس العين.

وكان البنتاغون أكد أن قوات أمريكية تعرضت شمال شرقي سوريا للقصف المدفعي من مواقع تركية يوم الجمعة الماضي، بينما نفت وزارة الدفاع التركية أي استهداف للمواقع الأمريكية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بروك ديوالت: "وقع انفجار على بعد مئات الأمتار من موقع خارج منطقة الآلية الأمنية، وفي منطقة يعرف الأتراك أن قوات أمريكية موجودة بها"، مضيفا أن "أحدا لم يصب بأذى وتمت مراجعة أعداد كافة القوات الأمريكية بعد الحادث، الذي وقع قرب عين عرب في وقت متأخر من يوم الجمعة".

وتجري تركيا منذ الأربعاء في التاسع من أكتوبر الجاري، عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" في الشمال السوري ضد الفصائل الكردية، التي طالما كانت حليفا لواشنطن في الحرب على "داعش".