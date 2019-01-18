التحالف الدولي يستهدف مسجدا يستخدمه داعش في سوريا

يتمركز تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بشكل رئيسي في مناطق من محافظة دير الزور

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “الدولة” انه قام بتدمير مركز قيادة داخل مسجد في شرق سوريا الخميس.

وتعتبر الضربة مؤشرا آخر الى أن التنظيم الجهادي لم “يهزم” في سوريا كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، عندما أمر بسحب جنوده من هناك.

وقال بيان للتحالف إن طائرات مقاتلة “دمرت مركز قيادة وتحكم لتنظيم الدولة في العراق وسوريا داخل مسجد في الصفافية”.

واضاف البيان “يستمر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بخرق قواعد الاشتباك وإساءة استخدام المنشآت الخاضعة للحماية مثل المستشفيات والمساجد، مما يؤدي الى خسارة المنشآت لهذه الصفة”.

ويتمركز تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بشكل رئيسي في مناطق من محافظة دير الزور شرق البلاد.

وتسبّب تفجير انتحاري تبناه التنظيم الأربعاء بمقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أميركيين، وسط مدينة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد قرب الحدود التركية.

وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان ترامب سحب قواته من سوريا بعدما حققت هدفها بـ”الحاق الهزيمة” بالتنظيم.

أ ف ب