التحالف الدولي يغادر قاعدة التاجي ويسلم مواقع تدريبية إلى القوات العراقية

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، مغادرة قواته قاعدة التاجي بشمالي العاصمة العراقية بغداد، وتسليم منشآته هناك بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية.

وقال التحالف في بيان، اليوم الأحد: "قامت قوة المھام المشتركة - عملیة العزم الصلب - بتسلیم الموقع الذي تشغله قوات التحالف في معسكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقیة في مراسم أقیمت اليوم 23 أغسطس 2020".

وأضاف البيان أنه تم "تسلیم الموقع المخصص لقوات التحالف إلى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقیة في الحملة المستمرة لھزیمة داعش".

وأوضح في بيانه أنه تم تسليم كذلك "ما یعادل مبلغ 347 ملیون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق"، مشيرا إلى أن ھذه تمثل "أعلى قیمة مادیة بالدولار لأي من القواعد التي تم تسلیمھا".