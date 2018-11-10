التحالف الدولي يقصف داعش في العراق

طائرات من التحالف الدولي

قصف التحالف الدولي بقيادة واشنطن عدة مواقع لتنظيم "داعش" في جبل قرجوغ بقضاء مخمور جنوب شرقي الموصل في العراق صباح اليوم، ولم يعلن حتى الآن عن حصيلة ضحايا "داعش" ومواقعه المدمرة.

وذكرت شبكة "رووداو" الكردية نقلا عن مصادرها أن "مقاتلتين من التحالف الدولي باشرتا في تمام الساعة 8:05 من صباح اليوم في تنفيذ قصف مكثف على جبل قرجوغ لاستهداف مواقع تنظيم "داعش" هناك".

وينفذ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لـ"داعش" في العراق وسوريا، دون الإفصاح عن حجم خسائر التنظيم البشرية جراء هذه الضربات.