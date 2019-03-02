تستعد "قوات سورية الديمقراطية"، لإعلان القضاء على تنظيم "داعش"

أفادت مصادر محلية سورية، بأن طيران التحالف الدولي قصف بـ"الفوسفور الأبيض"، منطقة مزارع الباغوز في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

وأكدت المصادر أن سلاح الجو التابع للتحالف، قصف ليلة الجمعة، عدة نقاط ومواقع في المنطقة التي يتحصن فيها مسلحو تنظيم "داعش" في ناحية الباغوز بريف دير الزور.

وهذه الغارات الجوية هي الثانية التي يشنها التحالف الدولي على المنطقة المحاصرة منذ أسبوعين، بعد توقف القتال بهدف مفاوضة التنظيم على الاستسلام، وإجلاء المدنيين من المنطقة المحاصرة قبل اقتحامها.

وتستعد "قوات سورية الديمقراطية"، لإعلان القضاء على تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا، عن طريق طرده من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه شرقي البلاد.