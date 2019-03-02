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التحالف الدولي يقصف ريف الباغوز شرقي سوريا بـ"الفسفور الأبيض"

التحالف الدولي يقصف ريف الباغوز شرقي سوريا بـ"الفسفور الأبيض"
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