التحالف الدولي يقلص عملياته في العراق

قرّر التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين تقليص عملياته العسكرية في العراق غداة ضربة أمريكية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أمريكي، السبت.

وقال المسؤول: “سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم الدولة الإسلامية مع شركائنا (…) تدعم بشكل متبادل جهودنا لحماية قواتنا”. وأضاف: “عزّزنا الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف”.

وتابع المسؤول نفسه أن التغيير جاء بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية من الفصائل الموالية لإيران على القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة، موضحا أن جهود المراقبة ستتركز الآن على هجمات جديدة محتملة بدلاً من التركيز على تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفرت الهجمات الصاورخية الأخيرة عن مقتل مقاول أمريكي الشهر الماضي ما عزز المخاوف من اندلاع حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

وتعززت هذه المخاوف الجمعة بعد الغارة الأمريكية التي أدت في بغداد إلى مقتل سليماني والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران تم دمجها في قوات الأمن العراقية.